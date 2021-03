Vaccino Coronavirus, da metà marzo arriva il certificato per i cittadini (Di domenica 7 marzo 2021) “Da metà marzo nel Lazio si potrà scaricare online il certificato vaccinale. Facciamo ogni sforzo per tornare a vivere, a lavorare e produrre in sicurezza per il bene dell’Italia”. Queste le parole del Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che ha annunciato la novità in occasione dell’inaugurazione del nuovo hub alla stazione Termini. Leggi anche: Vaccino monodose Johnson & Johnson, le farmacie del Lazio si preparano: l’ok dell’Ema previsto per il 15 marzo A fargli eco l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “A metà del mese tutti i cittadini vaccinati, circa mezzo milione ad oggi nel Lazio, potranno scaricare online il certificato vaccinale. Siamo pronti: si potrà scaricare online dal fascicolo sanitario elettronico di ognuno. Sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021) “Danel Lazio si potrà scaricare online ilvaccinale. Facciamo ogni sforzo per tornare a vivere, a lavorare e produrre in sicurezza per il bene dell’Italia”. Queste le parole del Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che ha annunciato la novità in occasione dell’inaugurazione del nuovo hub alla stazione Termini. Leggi anche:monodose Johnson & Johnson, le farmacie del Lazio si preparano: l’ok dell’Ema previsto per il 15A fargli eco l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “Adel mese tutti ivaccinati, circa mezzo milione ad oggi nel Lazio, potranno scaricare online ilvaccinale. Siamo pronti: si potrà scaricare online dal fascicolo sanitario elettronico di ognuno. Sarà ...

