Vaccino, Aleotti “Gruppo Menarini pronto a patto globale per produrli” (Di domenica 7 marzo 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi per ora osserviamo che il tema è stato finalmente posto in modo corretto dalle autorità e il dialogo avviato con Farmindustria è serio e pacato. C’è stato un apprezzabile cambio di passo: dalla fase in cui si diceva, e in qualche caso si gridava, ‘Mettetevi a fare il vaccinò, a una nuova fase nella quale è stato impostato un ragionamento per un progetto da realizzare nel medio termine. L’unico tempo possibile”. Così in un’intervista a la Repubblica, Lucia Aleotti, azionista e membro del cda del Gruppo Menarini, che aggiunge: “E’ un atteggiamento che mostra la volontà di capire una realtà produttiva complessa, caratterizzata da tanta tecnologia e necessità di formare personale specializzato. Non è un processo che si può realizzare nei tempi che tutti vorremmo, serve riflessione, programmazione di lungo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi per ora osserviamo che il tema è stato finalmente posto in modo corretto dalle autorità e il dialogo avviato con Farmindustria è serio e pacato. C’è stato un apprezzabile cambio di passo: dalla fase in cui si diceva, e in qualche caso si gridava, ‘Mettetevi a fare il vaccinò, a una nuova fase nella quale è stato impostato un ragionamento per un progetto da realizzare nel medio termine. L’unico tempo possibile”. Così in un’intervista a la Repubblica, Lucia, azionista e membro del cda del, che aggiunge: “E’ un atteggiamento che mostra la volontà di capire una realtà produttiva complessa, caratterizzata da tanta tecnologia e necessità di formare personale specializzato. Non è un processo che si può realizzare nei tempi che tutti vorremmo, serve riflessione, programmazione di lungo ...

Advertising

Italpress : Vaccino, Aleotti “Gruppo Menarini pronto a patto globale per produrli” - CorriereCitta : Vaccino, Aleotti “Gruppo Menarini pronto a patto globale per produrli” - Italpress : Vaccino, Aleotti “Gruppo Menarini pronto a patto globale per produrli” -