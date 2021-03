Vaccini | Speranza | “AstraZeneca sarà iniettato anche agli over 65 Domani firmerò la circolare”

(Di domenica 7 marzo 2021)il vaccinoutilizzato per immunizzare gli65. Con la necessità di compiere un cambio di passo nel processo di vaccinazione della popolazione e dopo le verifiche delle autorità sanitarie, il ministro della Salute, Roberto, ha annunciato perla firma di una nuova: “Ci sono nuove evidenze che dimostrano cheil vaccino dipuò essere usato su tutte le fasce generazionali – ha detto a Mezz’ora in più su Rai3 – Quindi noi abbiamo ricevuto un parere che va in questa direzione dal Consiglio superiore di sanità e già dao dopociunadel ministero della Salute” per il vaccino ...

Advertising

crocerossa : ?? Apre oggi il nuovo Hub vaccinale di Termini realizzato da @RegioneLazio con #CroceRossa e @fsitaliane. Una strutt… - fattoquotidiano : Ministro Speranza: “Le varianti richiedono ancora misure rigorose. Ritardi con i vaccini? Siamo in linea con Franci… - RobertoBurioni : Anche i bambini sanno che il vaccino offre la massima protezione sette giorni dopo la seconda dose. Non-notizie com… - UrbimanoOrbi : @Tg1Rai @thisismaneskin @francescacheeks @Fedez @MetaErmal @SanremoRai @RaiUno Siamo alla pirateria per trovare vac… - UrbimanoOrbi : @OttoemezzoTW @szampa56 @pdnetwork @mariannaaprile @OGGI_online @lucatelese @tpi @aPaulineR @La7tv Siamo alla pirat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Speranza

la Repubblica

Resta però da concludere per il consulente dicome non basti una campagna vaccinale fatta ...governanti pare non si siano resi conto che pur essendoci molte malattie prevenibili con i, ...Arriverà oggi l'ok dl ministero della Salute guidato da Robertoper la somministrazione del vaccino AstraZeneca anche agli over 65. A dare la notizia è stato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che, riferendosi alle vaccinazioni ...Arriverà oggi l'ok dl ministero della Salute guidato da Roberto Speranza per la somministrazione del vaccino AstraZeneca anche agli over 65. A dare la notizia è stata l'Unità di crisi Covid-19 della ...Il vaccino anti Covid Astrazeneca si può usare per tutte le fasce d'età. Quindi anche per chi ha più di 65 anni. «Ci sono nuove evidenze che dimostrano che anche ...