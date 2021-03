Vaccini in Lombardia: ecco i nuovi errori che mettono a rischio il piano Moratti-Bertolaso (Di domenica 7 marzo 2021) Continua il caos dei Vaccini in Lombardia, che ogni giorno si arricchisce di un capitolo nuovo. Nei giorni scorsi il portale che la Regione presieduta da Attilio Fontana utilizza per la prenotazione ha creato numerosi problemi, inviando persone anziane a molti km di distanza da casa, per un problema riguardante l’algoritmo tarato sul codice di avviamento postale (che in molti comuni è recentemente cambiato) e non sull’indirizzo del cittadino in questione. Si è quindi cercato di correre ai ripari con un aggiornamento del sistema, ma nel frattempo è emersa un’altra sua notevole falla: una volta presentata la richiesta di ricevere il vaccino, molti anziani ed insegnanti non hanno ricevuto l‘sms di conferma. In molti casi l’appuntamento è stato fissato, ma il diretto interessato non lo sapeva! Questo nuovo problema, a quanto emerso, sarebbe legato al fatto ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021) Continua il caos deiin, che ogni giorno si arricchisce di un capitolo nuovo. Nei giorni scorsi il portale che la Regione presieduta da Attilio Fontana utilizza per la prenotazione ha creato numerosi problemi, inviando persone anziane a molti km di distanza da casa, per un problema riguardante l’algoritmo tarato sul codice di avviamento postale (che in molti comuni è recentemente cambiato) e non sull’indirizzo del cittadino in questione. Si è quindi cercato di correre ai ripari con un aggiornamento del sistema, ma nel frattempo è emersa un’altra sua notevole falla: una volta presentata la richiesta di ricevere il vaccino, molti anziani ed insegnanti non hanno ricevuto l‘sms di conferma. In molti casi l’appuntamento è stato fissato, ma il diretto interessato non lo sapeva! Questo nuovo problema, a quanto emerso, sarebbe legato al fatto ...

