Vaccini anti Covid, Musumeci: “Nessuno salti la fila” (Di domenica 7 marzo 2021) Un totale di 24 postazioni che, una volta a regime, consentiranno di somministrare duemila Vaccini anti Covid al giorno. È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, il nuovo hub regionale di Siracusa per le vaccinazioni antiCovid. «Oggi non stiamo facendo nulla di Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 7 marzo 2021) Un totale di 24 postazioni che, una volta a regime, consentiranno di somministrare duemilaal giorno. È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Nello, e dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, il nuovo hub regionale di Siracusa per le vaccinazioni. «Oggi non stiamo facendo nulla di

