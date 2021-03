Vaccini, accordi con medici di famiglia solo in 12 regioni. Malati cronici indietro (Di domenica 7 marzo 2021) Una situazione anomala, denunciano i camici bianchi, si sta determinando anche rispetto alle categorie prioritarie da vaccinare poiché, nella pratica, stanno rimanendo indietro nelle immunizzazioni proprio i soggetti che ne avrebbero più bisogno, ovvero le persone fragili con patologie. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 7 marzo 2021) Una situazione anomala, denunciano i camici bianchi, si sta determinando anche rispetto alle categorie prioritarie da vaccinare poiché, nella pratica, stanno rimanendonelle immunizzazioni proprio i soggetti che ne avrebbero più bisogno, ovvero le persone fragili con patologie.

Advertising

gaetano_6 : @SkyTG24 Puoi fare tutti gli accordi che vuoi.. anche con Superman e wonder woman..ma se non abbiamo i vaccini ci a… - fisco24_info : Vaccini, accordi con medici di famiglia solo in 12 regioni. Malati cronici indietro: Una situazione anomala, denunc… - statodelsud : Vaccini anti-Covid, accordi con i medici di base in 12 regioni: ecco quali sono - Pino__Merola : Vaccini anti-Covid, accordi con i medici di base in 12 regioni: ecco quali sono - CrapanzanoRobin : RT @SkyTG24: Vaccini anti-Covid, accordi con i medici di base in 12 regioni: ecco quali sono -