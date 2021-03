Vaccinazioni: sindaci e assessori che sono avvocati si precipitano. Ma vanno in tribunale? (Di domenica 7 marzo 2021) La denuncia era venuta anche dal Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin. Chi solleva la questione si chiede anche se gli amministratori, proprio in quanto tali, siano avvocati in prima linea, cioè vadano in tribunale e abbiano contatti con clienti a rischio. Altrimenti la priorità non reggerebbe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 7 marzo 2021) La denuncia era venuta anche dal Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin. Chi solleva la questione si chiede anche se gli amministratori, proprio in quanto tali, sianoin prima linea, cioè vadano ine abbiano contatti con clienti a rischio. Altrimenti la priorità non reggerebbe L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Vaccinazioni: sindaci e assessori che sono avvocati e si precipitano. Ma vanno in tribunale? - ACiavula : Caos vaccinazioni: i Sindaci della Locride disposti a collaborare con l'ASP per implementare nuovi punti vaccinali… - Sudestonlineit : Centri vaccinali antiCovid in ogni comune, in alternativa a grandi centri hub solo in punti strategici, anche per e… - SilviaTromby : RT @SusySo3: @borghi_claudio La Sardegna non sembra Italia al momento, zona bianca e ultimi in vaccinazioni, qualche zona rossa circoscritt… - Sudestonlineit : Vaccinazioni antiCovid, la proposta dei sindaci -