Vaccinazioni, prenotazioni sospese nel Lazio per gli anni 65 e 64: ecco perché (Di domenica 7 marzo 2021) Sono sospese momentaneamente le prenotazioni online per gli anni 65 e 64. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Lazio. Leggi anche: Vaccino Coronavirus, da metà marzo arriva il certificato per i cittadini "Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1956 e 1957, poiché è imminente la nuova circolare del Ministero della Salute che dovrebbe ampliare la fascia di età per la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Da fonti ufficiali abbiamo appreso che nelle prossime ore sarà emanata la nuova circolare e per questo motivo si è deciso di sospendere provvisoriamente le prenotazioni affinché vi sia un pieno allineamento con le indicazioni nazionali. I nati negli anni 1956 e 1957 possono ...

