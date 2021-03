Usa, la crisi avanza a New York: il Nutella Cafe costretto a chiudere (Di domenica 7 marzo 2021) Il mito del pane e Nutella tramonta a New York. Dopo circa due anni chiude il Nutella Cafe. Lo rende noto una portavoce della Ferrero Nord America. Lo store di proprietà dell’azienda italiana aveva aperto i battenti nel novembre del 2018 in una delle location più trendy della Grande Mela, al numero 116 di University Place, con sullo sfondo l’arco di Washington Square e a due passi da Union Square. Si è trattato del secondo esperimento negli Stati Uniti dopo Chicago. “Dopo aver visionato il giro d’affari e il potenziale del Nutella Cafe a New York City – si legge in una nota – abbiamo deciso di chiudere permanetemente il Nutella Cafe a Union Square. Siamo arrivati alla conclusione dopo aver preso in considerazione i ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Il mito del pane etramonta a New. Dopo circa due anni chiude il. Lo rende noto una portavoce della Ferrero Nord America. Lo store di proprietà dell’azienda italiana aveva aperto i battenti nel novembre del 2018 in una delle location più trendy della Grande Mela, al numero 116 di University Place, con sullo sfondo l’arco di Washington Square e a due passi da Union Square. Si è trattato del secondo esperimento negli Stati Uniti dopo Chicago. “Dopo aver visionato il giro d’affari e il potenziale dela NewCity – si legge in una nota – abbiamo deciso dipermanetemente ila Union Square. Siamo arrivati alla conclusione dopo aver preso in considerazione i ...

