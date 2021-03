Usa-Cina | verso la riunione del Quad I nervi tesi di Pechino

Leggi su formiche

(Di domenica 7 marzo 2021) Entro marzo, in una data ancora non definita, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà i leader di India, Australia e Giappone per il primo meeting di massimo livello tra i membri del. Il formato sarà virtuale causa pandemia, rivela Axios che ha fatto lo scoop su un vertice di altissima importanza perché conferma l’interesse prioritario che l’amministrazione statunitense ha intenzione di dare alrante Indo-Pacifico – in cima alla lista delle attenzioni di Washington perché rappresenta il primo livello, ampio e articolato, del contenimento alla crescita delladi Xi Jinping. All’inizio di febbraio il consigliere per la Sicurezza nazionale americana aveva parlato pubblicamente di questa volontà dell’amministrazione Biden, che segue di pochi mesi un concetto espresso dall’ex segretario di Stato, Mike Pompeo, ...