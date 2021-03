Uomini e Donne anticipazioni, ecco quando verrà registrata la nuova puntata (Di domenica 7 marzo 2021) nuova settimana e nuova registrazione di Uomini e Donne: dalle anticipazioni, infatti, sappiamo che le prossime puntate del trono over e del trono classico verranno registrate venerdì 12 marzo 2021. Protagonisti come sempre i tre tronisti – Samantha Curcio, Massimiliano Molliconi e Giacomo Czerny – e le dame e i cavalieri dai quaranta ai sessant’anni circa. Sapremo cosa sta succedendo con i corteggiatori e le corteggiatrici e se la storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua prosegue a gonfie vele oppure se ci sono già problemi; la coppia, infatti, dovrebbe essere ospite della nuova registrazione assieme a un’altra coppia di ex protagonisti sul cui nome resta il mistero. Vedremo inoltre la prima esterna tra Samantha e uno dei cavalieri dell’over, il siciliano Gero, mentre Gemma ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 7 marzo 2021)settimana eregistrazione di: dalle, infatti, sappiamo che le prossime puntate del trono over e del trono classico verranno registrate venerdì 12 marzo 2021. Protagonisti come sempre i tre tronisti – Samantha Curcio, Massimiliano Molliconi e Giacomo Czerny – e le dame e i cavalieri dai quaranta ai sessant’anni circa. Sapremo cosa sta succedendo con i corteggiatori e le corteggiatrici e se la storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua prosegue a gonfie vele oppure se ci sono già problemi; la coppia, infatti, dovrebbe essere ospite dellaregistrazione assieme a un’altra coppia di ex protagonisti sul cui nome resta il mistero. Vedremo inoltre la prima esterna tra Samantha e uno dei cavalieri dell’over, il siciliano Gero, mentre Gemma ...

