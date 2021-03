United, due squilli al Milan. Vince il derby e chiude a 21 la serie di successi del City (Di domenica 7 marzo 2021) Lo United, avversario del Milan in Europa League, Vince 2 - 0 il derby di Manchester all'Ethiad e chiude a 21 la incredibile striscia Vincente del City, con Guardiola che continua a faticare nelle ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 marzo 2021) Lo, avversario delin Europa League,2 - 0 ildi Manchester all'Ethiad ea 21 la incredibile strisciante del, con Guardiola che continua a faticare nelle ...

