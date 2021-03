Un' alleanza tra le religioni | ecco il metodo Bergoglio

Leggi su agi

(Di domenica 7 marzo 2021) AGI - A vederli l'uno di fronte all'altro quasi non ci si crede:vestito di bianco, Ali al-Husayni al-Sistani vestito di nero. Inutile girarci intorno, l'ayatollah richiama nell'espressione e nella postura Ruollah Khomeini, esule a Najaf negli anni '60 prima di sbarcare a Parigi e rientrare, alla fine, trionfante a Teheran. Era il 1979: da allora il mondo sciita è divenuto, per gli occidentali, sinonimo di intolleranza, e pazienza se nel bazar della capitale iraniana le immagini di Cristo spuntavano dalle botteghe e dagli altarini; mentre dove comandano altre sette, magari sunnite, tanta sopportazione non c'è mai stata. Quarant'anni dopo al-Sistani attende l'ospite, pare, stando in piedi, e non si tratta di un gesto casuale. Non lo fa mai. Il riguardo attribuito al visitatore, nel cerimoniale personale di questo leader che ha saputo parlare al cuore delle ...