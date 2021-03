Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva annuncia a Felipe la sua gravidanza (Di domenica 7 marzo 2021) Il pubblico di Una Vita si sta chiedendo cosa accadrà a breve tra Felipe e Genoveva proprio adesso che la terribile dark lady sembra stia riuscendo a conquistare il cuore del suo avvocato. Ebbene,le anticipazioni spagnole della soap opera ibericasottolineano che nel corso delle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena. Innanzitutto, Felipe e Marcia si renderanno conto che ormai tra loro non c'è futuro dal momento che lei deve rispettare il vincolo matrimoniale e dedicarsi a Santiago, a maggior ragione che adesso la brasiliana ha scoperto che l'Alvarez Hermoso sta frequentando la Salmeron. Dunque, Felipe, sollecitato anche dai vicini di Acacias, penserà seriamente di ufficializzare il suo rapporto con Genoveva mentre Marcia si lascerà ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 7 marzo 2021) Il pubblico di Unasi sta chiedendo cosa accadrà a breve traproprio adesso che la terribile dark lady sembra stia riuscendo a conquistare il cuore del suo avvocato. Ebbene,ledella soap opera ibericasottolineano che nel corso delle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena. Innanzitutto,e Marcia si renderanno conto che ormai tra loro non c'è futuro dal momento che lei deve rispettare il vincolo matrimoniale e dedicarsi a Santiago, a maggior ragione che adesso la brasiliana ha scoperto che l'Alvarez Hermoso sta frequentando la Salmeron. Dunque,, sollecitato anche dai vicini di Acacias, penserà seriamente di ufficializzare il suo rapporto conmentre Marcia si lascerà ...

Advertising

capuanogio : Era rigore. Poi in una vita precedente (nemmeno troppo lontana nel tempo) avendo il #Var a disposizione magari si… - SanremoRai : 'Voglio una vita così' #Sanremo2021 - sayrevee : x: “Cosa vuoi in più dalla vita?” io: |??????????????| UNA TREGUA |________… - Stoca96062314 : @SennaGianMarco La domanda vera è un'altra. Ma chi segue questi idioti non ha una vita vera? - kkomorebii : RT @zjmwith1d: È scientificamente provato che se una band non vince X Factor trionfa nella vita #Maneskin -