UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 8 e martedì 9 marzo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) anticipazioni puntata 1135 di Una VITA di lunedì 8 e martedì 9 marzo 2021: Bellita, avendo compreso le condizioni di VITA precarie di Margarita e sentendosi un po’ in colpa, vorrebbe aiutare la donna. Il clan Dominguez sembra aver ritrovato il suo equilibrio e Cinta aiuta il padre nelle prove della sua nuova parte (il re di Giudea). Maite ha inVITAto i signori al suo atelier e così le signore di Acacias iniziano a guardarla in un modo più diffidente. Intanto la stessa Maite si offre di impartire delle lezioni a Camino, avendo scoperto che la ragazza disegna bene. Santiago dedica una serenata a Marcia e Felipe, che se ne accorge, si arrabbia prendendosela poi con Genoveva. Marcia è in procinto di concedersi a Santiago, che però non ... Leggi su tvsoap (Di domenica 7 marzo 2021)1135 di Unadi8 e: Bellita, avendo compreso le condizioni diprecarie di Margarita e sentendosi un po’ in colpa, vorrebbe aiutare la donna. Il clan Dominguez sembra aver ritrovato il suo equilibrio e Cinta aiuta il padre nelle prove della sua nuova parte (il re di Giudea). Maite ha into i signori al suo atelier e così le signore di Acacias iniziano a guardarla in un modo più diffidente. Intanto la stessa Maite si offre di impartire delle lezioni a Camino, avendo scoperto che la ragazza disegna bene. Santiago dedica una serenata a Marcia e Felipe, che se ne accorge, si arrabbia prendendosela poi con Genoveva. Marcia è in procinto di concedersi a Santiago, che però non ...

