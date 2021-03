Una Vita, anticipazioni 9 marzo: Bellita aiuta Margarita di nascosto (Di domenica 7 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 9 marzo: ecco cosa vedremo mercoledì. Una Vita, anticipazioni 9 marzo: Maite si reca da Felicia per Camino Maite rimane colpita dal talento di Camino e si reca da Felicia per chiederle di far andare la figlia a lezione di pittura da lei. La signora Pasamar, un po’ perché dice che la ragazza ha da fare al ristorante, un po’ per le sue idee conservatrici, sulle prime non è molto per la quale, ma alla fine la pittrice la convince, dicendole che le lezioni saranno gratuite e potrà vietarle alla figlia in qualsiasi momento. Novità nella famiglia Dominiguez José comunica a Bellita e a Cinta di aver ricevuto un’offerta di lavoro. Inoltre continuerà la vicenda tra la Del Campo e Margarita: l’una deciderà di aiutare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 7 marzo 2021) Una: ecco cosa vedremo mercoledì. Una: Maite si reca da Felicia per Camino Maite rimane colpita dal talento di Camino e si reca da Felicia per chiederle di far andare la figlia a lezione di pittura da lei. La signora Pasamar, un po’ perché dice che la ragazza ha da fare al ristorante, un po’ per le sue idee conservatrici, sulle prime non è molto per la quale, ma alla fine la pittrice la convince, dicendole che le lezioni saranno gratuite e potrà vietarle alla figlia in qualsiasi momento. Novità nella famiglia Dominiguez José comunica ae a Cinta di aver ricevuto un’offerta di lavoro. Inoltre continuerà la vicenda tra la Del Campo e: l’una deciderà dire ...

Advertising

SanremoRai : 'Voglio una vita così' #Sanremo2021 - capuanogio : Era rigore. Poi in una vita precedente (nemmeno troppo lontana nel tempo) avendo il #Var a disposizione magari si… - sayrevee : x: “Cosa vuoi in più dalla vita?” io: |??????????????| UNA TREGUA |________… - eXXo59 : RT @intuslegens: I positivi sono al 95% sani come pesci, c'è una malattia che riguarda percentuali infime della popolazione. Hanno scelto d… - giuliaoout : La pelle tiepida accarezzata da una brezza leggera che riporta alla vita. -