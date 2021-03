Una Vita, anticipazioni 8 marzo: Felipe ufficializzerà la storia con Genoveva? (Di domenica 7 marzo 2021) Una Vita riserverà ancora molte sorprese per quanto concerne la storyline incentrata su Bellita e Margarita, come annunciano le anticipazioni di lunedì 8 marzo. La Del Campo è finita nel mirino di Alfonso Carchano e di sua moglie, convinti che la donna abbia fatto carriera approfittando di un infortunio di Margarita e che sia diventata famosa per le sue qualità di seduttrice e non per i propri meriti artistici. Ecco, dunque, che il produttore ha fatto girare un film a Cinta facendole inconsapevolmente interpretare il ruolo della madre. Scoperto l'inganno, i Dominguez sono riusciti a far arrestare Carchano e ora Margarita non versa in buone condizioni economiche, così Bellita ha provato ad incontrarla per spiegarle di non essere la responsabile dei suoi guai, ma la donna l'ha messa alla porta. La Del Campo, però, sarà dispiaciuta e ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 marzo 2021) Unariserverà ancora molte sorprese per quanto concerne la storyline incentrata su Bellita e Margarita, come annunciano ledi lunedì 8. La Del Campo è finita nel mirino di Alfonso Carchano e di sua moglie, convinti che la donna abbia fatto carriera approfittando di un infortunio di Margarita e che sia diventata famosa per le sue qualità di seduttrice e non per i propri meriti artistici. Ecco, dunque, che il produttore ha fatto girare un film a Cinta facendole inconsapevolmente interpretare il ruolo della madre. Scoperto l'inganno, i Dominguez sono riusciti a far arrestare Carchano e ora Margarita non versa in buone condizioni economiche, così Bellita ha provato ad incontrarla per spiegarle di non essere la responsabile dei suoi guai, ma la donna l'ha messa alla porta. La Del Campo, però, sarà dispiaciuta e ...

