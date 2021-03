Una domenica senz’acqua: l’amara sorpresa per i cittadini di San Giorgio del Sannio (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutto risveglio per i cittadini di San Giorgio del Sannio. Per loro, infatti, è arrivata una domenica mattina senz’acqua. Una sorpresa sgradita che ha determinato l’immediata, e giustificata, protesta. Tante le richieste di spiegazione comparse sulle pagine social sangiorgesi. A rispondere, pochi minuti fa, è stata l’amministrazione comunale che ha dato notizia di un guasto avvenuto nel corso della nottata a San Potito, in Irpinia, ma non ancora comunicato dall’Alto Calore. Evidentemente, una nota della società di corso Europa è attesa a breve, soprattutto per comprendere durata e diffusione del disguido. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutto risveglio per idi Sandel. Per loro, infatti, è arrivata unamattina. Unasgradita che ha determinato l’immediata, e giustificata, protesta. Tante le richieste di spiegazione comparse sulle pagine social sangiorgesi. A rispondere, pochi minuti fa, è stata l’amministrazione comunale che ha dato notizia di un guasto avvenuto nel corso della nottata a San Potito, in Irpinia, ma non ancora comunicato dall’Alto Calore. Evidentemente, una nota della società di corso Europa è attesa a breve, soprattutto per comprendere durata e diffusione del disguido. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - rossiernesto2 : RT @Federica__86: Buona domenica così?? con tanta voglia di avere una lingua che me lo lecchi tutto il giorno?????????? - solendi8 : Comunque da quello che ho capito sarà una puntata diversa, “domenica vintage”, quindi forse non sfere e cose varie… - lehnstarxgod : RT @pazzediamiciii: “DOMENICA” vuol dire solo una cosa: #Amici20 - CosmaiMartina : RT @pazzediamiciii: “DOMENICA” vuol dire solo una cosa: #Amici20 -