Una bambina carismatica si avvicina alla ballerina irlandese e le ruba completamente la scena (Di domenica 7 marzo 2021) Nelle grandi città spesso troviamo dei danzatori di strada, che mostrano le loro doti, cercando di guadagnare qualche soldo. Emma O'Sullivan è una ballerina professionista irlandese che si stava esibendo in una folkloristica danza, in strada, come sua normale routine. Solitamente attorno a lei si formano grandi ammassi di persone, dato che la ragazza esibisce un talento davvero eccezionale. Tuttavia questa volta le luci della ribalta le sono state letteralmente rubate da sotto il naso. La vicenda è avvenuta a Galway, in Irlanda. Mentre Emma si stava esibendo, e come al solito si era formata una piccola folla tutta intorno a lei, una piccola bambina ha cominciato a danzare insieme a lei. credit: Youtube/The West Awake La piccola è riuscita immediatamente ad attirare tutte le attenzioni del pubblico e della stessa Emma, ...

