“Un tumore ha portato via la mia migliore amica”: tanta commozione per la Orlando che racconta la sua vita (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo l’avventura del Grande Fratello VIP, Stefania Orlando è stata ospite del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, dove è stata protagonista di una conversazione molto intima, arrivando ad emozionarsi così tanto da arrivare fino alle lacrime. Tra i tanta temi trattati dalla ex inquilina della casa del Grande Fratello non poteva mancare quello che riguarda l’ex marito Andrea Roncato. “Non ho rimpianti” Partiamo da un punto: Stefania Orlando si sente una donna matura. “Non ho rimpianti – ha confessato a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo del 6 marzo – anche gli sbagli li farei tutti perché mi hanno portato a essere quello che sono. Mi sento una donna risolta, serena, noi siamo il risultato di quello che abbiamo fatto”. Poi ha parlato anche della madre, Annalisa, che presenta alcuni ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo l’avventura del Grande Fratello VIP, Stefaniaè stata ospite del salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, dove è stata protagonista di una conversazione molto intima, arrivando ad emozionarsi così tanto da arrivare fino alle lacrime. Tra itemi trattati dalla ex inquilina della casa del Grande Fratello non poteva mancare quello che riguarda l’ex marito Andrea Roncato. “Non ho rimpianti” Partiamo da un punto: Stefaniasi sente una donna matura. “Non ho rimpianti – ha confessato a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo del 6 marzo – anche gli sbagli li farei tutti perché mi hannoa essere quello che sono. Mi sento una donna risolta, serena, noi siamo il risultato di quello che abbiamo fatto”. Poi ha parlato anche della madre, Annalisa, che presenta alcuni ...

