Un Posto al Sole | anticipazioni dall’8 al 12 marzo | Clara smaschera Alberto

Leggi su solodonna

(Di domenica 7 marzo 2021)“Unal”, puntateal 122021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3 alle 20.40? Barbara sta per compiere gli anni e vuole andare via qualche giorno con. L’uomo inventa una scusa con. La ragazza finge di credergli, ma lo segue. E vede i due amanti in atteggiamenti inequivocabili. Si avvicina il compleanno di Barbara, che decide di farsi Articolo completo: dal blog SoloDonna