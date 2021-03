Un miliardo per il Reddito di cittadinanza, nuovi congedi parentali e indennizzi per gli autonomi: le novità del Dl Sostegno (Di domenica 7 marzo 2021) Giornate di discussioni sul Decreto Sostegno nel governo, il decreto legge da 32 miliardi che andrà a sostituire il dl Ristori del Conte II. La bozza condivisa del documento – mirato a sostenere l’economia colpita dall’emergenza Coronavirus – dovrebbe arrivare verso la metà di marzo, e intanto iniziano a trapelare le prime informazioni. Secondo alcune fonti del Ministero dello Sviluppo, che hanno parlato all’agenzia Ansa, gli interventi agiranno sui danni subiti nel corso di un’intera annualità e «non sulle perdite delle singole mensilità, come alcune fuorvianti interpretazioni hanno lasciato trapelare». Reddito di cittadinanza e di emergenza Tra le informazioni più importanti ci sono quelle sui sostegni al Reddito: da quanto si apprende verrà stanziato 1 miliardo di euro per il ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Giornate di discussioni sul Decretonel governo, il decreto legge da 32 miliardi che andrà a sostituire il dl Ristori del Conte II. La bozza condivisa del documento – mirato a sostenere l’economia colpita dall’emergenza Coronavirus – dovrebbe arrivare verso la metà di marzo, e intanto iniziano a trapelare le prime informazioni. Secondo alcune fonti del Ministero dello Sviluppo, che hanno parlato all’agenzia Ansa, gli interventi agiranno sui danni subiti nel corso di un’intera annualità e «non sulle perdite delle singole mensilità, come alcune fuorvianti interpretazioni hanno lasciato trapelare».die di emergenza Tra le informazioni più importanti ci sono quelle sui sostegni al: da quanto si apprende verrà stanziato 1di euro per il ...

