Un Insigne da record | miglior marcatore italiano nel 2021 in Serie A

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il trascinatore assoluto nella vittoria del Napoli di stasera sul Bologna è stato senza dubbio il Capitano, Lorenzo. Nonostante delle condizioni fisiche non perfette negli ultimi giorni, il talento di Frattamaggiore ha riportato il Napoli al successo dopo il pari col Sassuolo e ha raggiunto Cavani nella classifica dei marcatori azzurri a quota 79 gol inA, 103 invece le reti in tutte le competizioni.è anche ilinA in questocon ben otto reti, due in meno dei gol realizzati in campionato in tutto il 2020. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.