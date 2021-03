Ufficiale | Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona

(Di lunedì 8 marzo 2021) I festeggiamenti sono già iniziati da una mezz’ora, l’ufficialità arriva soltanto adesso quando sono state scrutinate il 100% delle schede:è ildel, ottenendo il 54,28% dei voti. Lontani i due avversari: Font ha ottenuto il 29.99% delle preferenze, soltanto l’8.58% per Freixa. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

12 23.55 I festeggiamenti sono già iniziati ormai da una buona mezz'ora, ma l'ufficialità arriva solo ora con il 100% delle schede scrutinate: Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona, e batt ...Ufficiale il ritorno alla guida del club dell'avvocato e uomo politico già presidente tra il 2003 e il 2010: i blaugrana si proiettano nel futuro in un momento difficile della propria storia.