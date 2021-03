Tutte le lezioni di stile che abbiamo imparato da Sanremo 2021: dal trionfo dell’estetica androgina e rock’n’roll alla fluidità di genere (Di domenica 7 marzo 2021) Chi fermerà la musica? Cantavano i Pooh. A quanto pare nemmeno una pandemia: al compimento del primo (e preghiamo ultimo) anno alla mercé del Covid, il Festival di Sanremo riconquista il palco di un Ariston privato del pubblico ma non del sacro fuoco dell’arte. Arte sia musicale che sartoriale, s’intende: d’altro canto si sa che l’unica cosa scrutinata tanto quanto le canzoni, a Sanremo sono proprio i look dei loro interpreti. L’anno silenzioso e segnato di privazioni mondane dal quale tutti siamo reduci ha inevitabilmente portato anche i normalmente meno entusiasti a guardare con più attenzione al festival della canzone italiana, che all’appello di un pubblico in assenza da glamour ha risposto con una galleria di look non sempre eccelsi, ma che in alcuni casi hanno finalmente mostrato che osare con stile si può, anche ... Leggi su domanipress (Di domenica 7 marzo 2021) Chi fermerà la musica? Cantavano i Pooh. A quanto pare nemmeno una pandemia: al compimento del primo (e preghiamo ultimo) annomercé del Covid, il Festival diriconquista il palco di un Ariston privato del pubblico ma non del sacro fuoco dell’arte. Arte sia musicale che sartoriale, s’intende: d’altro canto si sa che l’unica cosa scrutinata tanto quanto le canzoni, asono proprio i look dei loro interpreti. L’anno silenzioso e segnato di privazioni mondane dal quale tutti siamo reduci ha inevitabilmente portato anche i normalmente meno entusiasti a guardare con più attenzione al festival della canzone italiana, che all’appello di un pubblico in assenza da glamour ha risposto con una galleria di look non sempre eccelsi, ma che in alcuni casi hanno finalmente mostrato che osare consi può, anche ...

