Trova la croce sulla moneta da un euro: ecco perchè cercarla (Di domenica 7 marzo 2021) Ogni giorno di più arricchiamo la nostra rubrica dedicata al collezionismo ed oggi andiamo a parlare della moneta con la croce. Vi sono infatti tantissimi simboli su diverse monete e molti di questi possono dare ai vari pezzi di conio un valore veramente elevato. Infatti le quotazioni di alcune monete rare potrebbero permetterci di cambiare vita da un momento all’altro. E’ il caso della moneta da un euro con la croce che è stata emessa diversi anni fa in un paese dell’Unione europea e che oggi può valere tanti soldi. La moneta da un euro con la croce è stata emessa a Cipro e raffigura appunto, all’interno di un cerchio, una croce. Questo idolo risale addirittura al 3000 a.C. e risale al periodo calcolitico. Lo stesso ... Leggi su android-news.eu (Di domenica 7 marzo 2021) Ogni giorno di più arricchiamo la nostra rubrica dedicata al collezionismo ed oggi andiamo a parlare dellacon la. Vi sono infatti tantissimi simboli su diverse monete e molti di questi possono dare ai vari pezzi di conio un valore veramente elevato. Infatti le quotazioni di alcune monete rare potrebbero permetterci di cambiare vita da un momento all’altro. E’ il caso dellada uncon lache è stata emessa diversi anni fa in un paese dell’Unionepea e che oggi può valere tanti soldi. Lada uncon laè stata emessa a Cipro e raffigura appunto, all’interno di un cerchio, una. Questo idolo risale addirittura al 3000 a.C. e risale al periodo calcolitico. Lo stesso ...

