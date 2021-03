Trionfo di Marta Bassino | è sua la coppa del mondo di gigante

Advertising

SmorfiaDigitale : A Jasna il trionfo di Vlhova, ma Bassino gigante: Marta, la Coppa del Mondo tua! - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: A Jasna il trionfo di Vlhova, ma è Bassino gigante: Marta, la Coppa del Mondo è tua! #7Marzo - mavagno : RT @neveitalia: A Jasna il trionfo di Vlhova, ma è Bassino gigante: Marta, la Coppa del Mondo è tua! #7Marzo - zazoomblog : Marta Bassino vince la Coppa del Mondo di gigante! Basta un 4° posto a Jasna. Trionfo cruciale per Petra Vlhova -… - neveitaliasport : RT @neveitalia: A Jasna il trionfo di Vlhova, ma è Bassino gigante: Marta, la Coppa del Mondo è tua! #7Marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Trionfo Marta

NEVEITALIA.IT

...Bassino, 25 anni , tesserata per l'Esercito, succede a Deborah Compagnoni (1997), Denise ... Jasná Bassino, il 4° posto che le consegna la Coppa! Riguarda la gara 2 ORE FA Jasnácruciale ...Bassino ha vinto la Coppa del Mondo di gigante . Alla piemontese è bastato il quarto posto a Jasna (Slovacchia), diventando irraggiungibile per tutte le avversarie ad una sola gara dal termine. ...Basta un quarto posto nello slalom gigante di Jasna, in Slovacchia, per far vincere a Marta Bassino la Coppa del mondo di specialità. Con i 50 punti odierni e le 4 vittorie in stagione porta a casa il ...È la prima 'coppetta' di gigante per la piemontese, la quarta al femminile per l'Italia dopo quelle di Deborah Compagnoni nel 1997, Denise Karbon nel 2008 e Federica Brignone nel 2020. asna le avversa ...