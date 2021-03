Torino, Mandragora avverte: «Solo uniti possiamo farcela» (Di domenica 7 marzo 2021) Rolando Mandragora parla da leader dopo la sconfitta contro il Crotone: l’ex di giornata è andato anche in gol nella sconfitta granata Rolando Mandragora, ai microfoni di Torino Channel, analizza la sconfitta contro il Crotone. Le sue dichiarazioni sul momento complicato dei granata. «Siamo arrabbiatissimi per il ko di oggi, ora dobbiamo rialzare la testa e pensare alla prossima gara. Il mister sta lavorando su tanti aspetti. Dobbiamo essere uniti, vogliamo uscire da questo momento e possiamo farlo Solo restando uniti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Rolandoparla da leader dopo la sconfitta contro il Crotone: l’ex di giornata è andato anche in gol nella sconfitta granata Rolando, ai microfoni diChannel, analizza la sconfitta contro il Crotone. Le sue dichiarazioni sul momento complicato dei granata. «Siamo arrabbiatissimi per il ko di oggi, ora dobbiamo rialzare la testa e pensare alla prossima gara. Il mister sta lavorando su tanti aspetti. Dobbiamo essere, vogliamo uscire da questo momento efarlorestando». Leggi su Calcionews24.com

