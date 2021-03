Topi nella grande aiuola del lungomare (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Una famiglia di Topi abita la grande aiuola circolare del lungomare. Siamo all’altezza dell’incrocio del palazzo ex Poste. I roditori, anche in pieno giorno, senza troppa paura dell’uomo, escono dalla fitta vegetazione per cercare cibo. Nel VIDEO se ne scorgono due ma è probabile che ve ne siano altri. Senza un corposo e tempestivo intervento di derattizzazione è probabile che la famiglia di Topi si moltiplichi. Diventando colonia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Una famiglia diabita lacircolare del. Siamo all’altezza dell’incrocio del palazzo ex Poste. I roditori, anche in pieno giorno, senza troppa paura dell’uomo, escono dalla fitta vegetazione per cercare cibo. Nelse ne scorgono due ma è probabile che ve ne siano altri. Senza un corposo e tempestivo intervento di derattizzazione è probabile che la famiglia disi moltiplichi. Diventando colonia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Topi nella grande #Aiuola del #Lungomare (VIDEO) ** - Clm_9852 : @Misurelli77 Non ho ben capito dove sta la buona notizia, confondere Twitter con realtà sociale di contrasto ai top… - OrazeroO : @MMmarco0 Meglio vivere come topi nella tana, naturalmente. - CABRERA78s : il modo in cui quando succedono queste cose nelle interviste mi metto a squittire come i topi perché sento la ? con… - SimoJeanP : A l'1:45 preferivo na dose di veleno per topi nella Tisana che sto bevendo piuttosto che Gazzé che recita il Padre Nostro #Sanremo2021 -