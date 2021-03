Tommaso Zozi dopo il GF Vip | “Strafalsa Guenda Goria | falsissima Maria Teresa Ruta”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 7 marzo 2021)Zorzi si confessa a VerissimoZorzi è stato uno degli ospiti del nuovo appuntamento di Verissimo. Il rampollo meneghino che è riuscito a vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. Il 25enne ha ricordato la frenesia dei primi giorni fuori dalla casa di Cinecittà in cui è rimasto per quasi sei mesi. “Non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in un frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere. Avrò fatto sicuramente qualche errore ma non li rimpiango, o mi ami o mi odi. Mi sono trovato in situazioni delicate, ma non riesco a stare zitto perché fa parte del mio carattere”, ha dichiarato ...