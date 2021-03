The Walking Dead 10X18: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di domenica 7 marzo 2021) The Walking Dead 10X18 va in onda domenica 7 marzo 2021 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 8 marzo, su Sky Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E streaming The Walking Dead 10X18: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio The Walking Dead 10X18 si intitola Find Me che tradotto in italiano significa “trovami”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Un’avventura di Daryl e Carol si trasforma quando incappano in una vecchia baita. Questo ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Theva in onda domenica 7 marzo 2021 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 8 marzo, su Sky Fox. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV ETheL’episodio Thesi intitola Find Me che tradotto in italiano significa “trovami”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune. Un’avventura di Daryl e Carol si trasforma quando incappano in una vecchia baita. Questo ...

