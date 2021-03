Tennistavolo | Di Napoli confermato Presidente “Avanti nelle scuole”

(Di domenica 7 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Renato Diguiderà la Federazione italianaanche per il quadriennio 2021/2024. Napoletano di nascita e torinese di adozione, iluscente è statoper il secondo mandato dall’assemblea elettiva nazionale ordinaria riunita all’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Di, in carica dal 2016, ha ottenuto 20.121 voti, pari al 51,93% delle preferenze, battendo di misura lo sfidante Marcello Cicchitti, fermatosi a 18.627 voti (48,07%). “Il mio ringraziamento va a chi mi ha votato e anche a chi non lo ha fatto – ha dichiarato ildella Fitet – Sono grato a tutto il movimento, ai dirigenti, tecnici e atleti che hanno premiato il lavoro che abbiamo svolto in questi quattro anni e hanno voluto sostenere la continuità del ...

