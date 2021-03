Tennis | Zverev scherza su Instagram | “Il mio cane Iovik sarà il mio nuovo coach” VIDEO

(Di domenica 7 marzo 2021) Alexanderavrà unper la stagione 2021. Ma l’annuncio sul profilodelta tedesco, con tanto di breaking news per enfatizzare il post, è solo uno scherzo. Ilmembro del teaminfatti il, che il classe 1997 ha portato sul campo di allenamento. “Dopo lunghe riflessioni ho deciso di aggiungere unallenatore alla mia squadra e stiamo già lavorando molto duramente sul mio gioco per i prossimi tornei – ha scrittonel suo post esilarante -. Sono entusiasta di annunciare che l’allenatore lövik assumerà il ruolo più importante d’ora in poi e lavorerà a stretto contatto con il resto del mio team di allenatori. Il lato ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, Alexander #Zverev e l'esilarante annuncio del nuovo coach su Instagram (VIDEO) - ClaudiaTattola : RT @TennisWorldit: Zverev: 'Federer-Djokovic di Wimbledon 2019 è tra i migliori match di sempre' - ClaudiaTattola : RT @TennisWorldit: Zverev elogia Novak Djokovic: 'E' assurdo, sembra quasi che mi legge nel pensiero' - ClaudioNighty : RT @TennisWorldit: Zverev: 'Federer-Djokovic di Wimbledon 2019 è tra i migliori match di sempre' - TennisWorldit : Zverev: 'Federer-Djokovic di Wimbledon 2019 è tra i migliori match di sempre' -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Zverev

Sportface.it

Quarto è Dominik Thiem, davanti a Federer - pronto al rientro a Doha - insidiato da Stefanos Tsitsipas (appena 35 punti il divario), seguono Alexander, Andrey Rublev, Diego Schwartzman e ...Il russo ha Dusan Lajovic al primo turno, forse Borna Coric al secondo, uno tra Felix Auger - Aliassime o Kei Nishikori ai quarti,in semifinale, Tsitsipas o Rublev in finale. Il torneo di ...Home; Tennis News; Roger Federer; La settimana ancora in corsa ha visto un cambiamento storico nelle dinamiche del tennis con il numero uno al mondo Novak Djokovic che ha raggiunt ...Home; Tennis News; Novak Djokovic; In questa prima parte di stagione Alexander Zverev e Novak Djokovic si sono già sfidati due volte, ma in entrambe le occasioni per il top ten t ...