Tennis, ATP Buenos Aires 2021: derby argentino in finale tra Schwartzman e Cerundolo (Di domenica 7 marzo 2021) Sarà un derby argentino la finale del torneo ATP di Buenos Aires. Brillano i Tennisti di casa sulla terra rossa con l’ultimo atto che metterà di fronte Diego Schwartzman e Francisco Cerundolo. Il numero nove del mondo e testa di serie numero uno ha sconfitto abbastanza nettamente il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-0 6-4 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco. Per Schwartzman si tratta dell’undicesima finale della carriera a livello ATP e l’ultimo titolo risale all’agosto 2019, quando vinse il torneo di Los Cabos contro l’americano Taylor Fritz. Continua il magico momento dei fratelli Cerundolo. Dopo il pazzesco trionfo del fratello Juan Manuel, adesso tocca a Francisco, numero 137 ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Sarà unladel torneo ATP di. Brillano iti di casa sulla terra rossa con l’ultimo atto che metterà di fronte Diegoe Francisco. Il numero nove del mondo e testa di serie numero uno ha sconfitto abbastanza nettamente il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-0 6-4 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco. Persi tratta dell’undicesimadella carriera a livello ATP e l’ultimo titolo risale all’agosto 2019, quando vinse il torneo di Los Cabos contro l’americano Taylor Fritz. Continua il magico momento dei fratelli. Dopo il pazzesco trionfo del fratello Juan Manuel, adesso tocca a Francisco, numero 137 ...

Advertising

SuperTennisTv : Il ritorno del re?? LIVE e in esclusiva su #SuperTennisTV: ?? 8-13 marzo ?? ATP 250 Doha #tennis - ATPtennis2002 : RT @SuperTennisTv: Il ritorno del re?? LIVE e in esclusiva su #SuperTennisTV: ?? 8-13 marzo ?? ATP 250 Doha #tennis - Livius80 : RT @SuperTennisTv: Il ritorno del re?? LIVE e in esclusiva su #SuperTennisTV: ?? 8-13 marzo ?? ATP 250 Doha #tennis - TennisWorldit : ATP Rotterdam - Rublev supera Tsitsipas in due set. In finale sfiderà Fucsovics - sportface2016 : #ATPRotterdam Marton #Fucsovics pialla Borna Coric: l'ungherese raggiunge in finale il russo #Rublev -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP Almanacco di domenica 7 marzo, 66° giorno del 2021, 9settimana 2 nel paese), naturalizzato Usa dal '92, è tra i grandi della storia del tennis. Dall'85 rimase 1° nel ranking mondiale per 270 settimane , vincendo 94 tornei ATP, fra cui 8 del 'Grande Slam' (3 ...

Federer, primo allenamento a Doha. Evans o Chardy al primo turno Rieccoli i gesti poetici del Magnfico Roger. Atterrato sul suolo del Qatar, dove prenderà parte all'Atp 250 della settimana prossima, Federer ha subito testato il campo e si è allenato. Il campione di 20 Slam esordirà contro il vincente del match tra Evans e Chardy. E' stato sorteggiato nel quarto ...

Atp, nuove regole per il ranking e aiuti agli organizzatori dei tornei La Gazzetta dello Sport Tennis: Sinner conferma relazione con Maria Braccini, 'ma sport resta mia priorità' Roma, 6 mar. Adnkronos) – "Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro. Stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta.

Tennis, ATP Buenos Aires 2021: derby argentino in finale tra Schwartzman e Cerundolo Sarà un derby argentino la finale del torneo ATP di Buenos Aires. Brillano i tennisti di casa sulla terra rossa con l'ultimo atto che metterà di fronte Diego Schwartzman e Francisco Cerundolo. Il nume ...

2 nel paese), naturalizzato Usa dal '92, è tra i grandi della storia del. Dall'85 rimase 1° nel ranking mondiale per 270 settimane , vincendo 94 tornei, fra cui 8 del 'Grande Slam' (3 ...Rieccoli i gesti poetici del Magnfico Roger. Atterrato sul suolo del Qatar, dove prenderà parte all'250 della settimana prossima, Federer ha subito testato il campo e si è allenato. Il campione di 20 Slam esordirà contro il vincente del match tra Evans e Chardy. E' stato sorteggiato nel quarto ...Roma, 6 mar. Adnkronos) – "Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro. Stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta.Sarà un derby argentino la finale del torneo ATP di Buenos Aires. Brillano i tennisti di casa sulla terra rossa con l'ultimo atto che metterà di fronte Diego Schwartzman e Francisco Cerundolo. Il nume ...