Tempesta d' amore | anticipazioni 7 marzo | Tim vuole denunciare Franzi

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 7 marzo 2021) Al Fürstenhof si parlerà ancora del terribile gesto dinei confronti di Tim e la ragazza dovrà affrontare le conseguenze di quello che ha fatto, come preannunciano ledid'di oggi, domenica 7. Steffen, infatti, assalito dalla gelosia, ha drogato la fidanzata somministrandole un farmaco per aumentarne l'aggressività e l'ha aizzata contro il cugino, che aveva deciso di eliminare le sue coltivazioni per avallare il progetto di ampliamento delle scuderie proposto da Amelie. Il figlio di Christoph, tuttavia, aveva cambiato idea e aveva chiesto a Steffen di comunicarlo a, ma lui non le ha detto nulla di proposito. Così, la giovane, animata dall'ira e sotto l'effetto del medicinale, si è recata dall'ex fidanzato ed è salita su una scavatrice ...