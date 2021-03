Tecla Insolia: chi è, età, carriera, film, Instagram, curiosità, fiction, Sanremo Young, La bambina che non voleva cantare (Di domenica 7 marzo 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Mara Venier, direttamente dal teatro dell’Ariston, terrà compagnia al pubblico con quattro ore di diretta, tutta incentrata sul Festival di Sanremo. Tra gli ospiti anche l’attrice Tecla Insolia che interverrà per presentare la fiction Rai “La bambina che non voleva cantare”. Tecla: chi è, età, carriera Tecla Insolia è nata a Varese il 13 gennaio del 2004, ma quando aveva solo un anno la sua famiglia si è trasferita a Piombino. A 5 anni Tecla ha iniziato a studiare presso la Woodstock Academy e a 10 anni ha iniziato a partecipare alle attività dell’associazione artistica fondata da Gianna Martorella. La giovane ha partecipato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Mara Venier, direttamente dal teatro dell’Ariston, terrà compagnia al pubblico con quattro ore di diretta, tutta incentrata sul Festival di. Tra gli ospiti anche l’attriceche interverrà per presentare laRai “Lache non”.: chi è, età,è nata a Varese il 13 gennaio del 2004, ma quando aveva solo un anno la sua famiglia si è trasferita a Piombino. A 5 anniha iniziato a studiare presso la Woodstock Academy e a 10 anni ha iniziato a partecipare alle attività dell’associazione artistica fondata da Gianna Martorella. La giovane ha partecipato ...

Advertising

Maria_Intermite : RT @bubinoblog: Domani a #DomenicaIn, dalle 15.35 alle 20 su Rai1, il vincitore #Sanremo2021 e tutti i cantanti. Achille Lauro con un quadr… - giuliaprivato : @borraccino_ Beh ma...come ogni anno. Cominciamo da Tecla Insolia e Beatrice Venezi come co-conduttrici. E diamolo… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: 'La bambina che non voleva cantare', l'anima, l'arte, il cuore di #Nada su @RaiUno il #10marzo con @Tecla_insolia #S… - inarteziogio : Ma che è, #Sanremo2021 con Tecla Insolia? - BUONGIORNOnline : Serata finale del Festival di Sanremo: Hair Cotril per Tecla Insolia #capelliricciemossi #Cotril #FestivaldiSanremo -