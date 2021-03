Tales of Arise torna a mostrarsi in un nuovo trailer e promette grandi novità in arrivo (Di domenica 7 marzo 2021) Tales of Arise è stato annunciato all'E3 2019 con una finestra di lancio nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. È stato posticipato a tempo indeterminato nel giugno 2020 e da allora non abbiamo più sentito parlare. Ora il gioco è tornato: Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer del gioco, dichiarando inoltre ai fan di prepararsi per imminenti novità. "La primavera è alle porte e abbiamo lavorato duramente per renderla indimenticabile!" Ha detto Bandai Namco. "Date un primo nuovo sguardo a Tales of Arise". Arise è la diciassettesima voce principale della serie di giochi di ruolo giapponesi Tales e il seguito di Tales of Berseria del 2016. Attualmente non ci sono dettagli a ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 marzo 2021)ofè stato annunciato all'E3 2019 con una finestra di lancio nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. È stato posticipato a tempo indeterminato nel giugno 2020 e da allora non abbiamo più sentito parlare. Ora il gioco èto: Bandai Namco ha pubblicato undel gioco, dichiarando inoltre ai fan di prepararsi per imminenti. "La primavera è alle porte e abbiamo lavorato duramente per renderla indimenticabile!" Ha detto Bandai Namco. "Date un primosguardo aof".è la diciassettesima voce principale della serie di giochi di ruolo giapponesie il seguito diof Berseria del 2016. Attualmente non ci sono dettagli a ...

