Tale of Immortal, il fenomeno indie cinese su Steam verrà tradotto (Di domenica 7 marzo 2021) Tale of Immortal è un sandbox open-world basato sulla mitologia cinese. Nel titolo i giocatori dovranno lavorare per diventare Immortali, conquistare creature mitologiche in un mondo in cui saranno i fautori del proprio destino. Il titolo, nonostante sia in accesso anticipato, ha già tantissimi fan: dopo solo un mese dal suo arrivo sono 1,8 milioni i giocatori che lo hanno acquistato. Per adesso Tale of Immortal è disponibile in lingua cinese, ma ci sono ottime notizie: il gioco riceverà una prima traduzione in inglese. "Abbiamo ricevuto tantissimi feedback e suggerimenti fantastici da tutti voi, apprezziamo profondamente tutti i vostri pensieri e siamo felicissimi di vedere quanto sia coinvolta la nostra community durante lo sviluppo del gioco", ha detto GuiGu Studio ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 marzo 2021)ofè un sandbox open-world basato sulla mitologia. Nel titolo i giocatori dovranno lavorare per diventarei, conquistare creature mitologiche in un mondo in cui saranno i fautori del proprio destino. Il titolo, nonostante sia in accesso anticipato, ha già tantissimi fan: dopo solo un mese dal suo arrivo sono 1,8 milioni i giocatori che lo hanno acquistato. Per adessoofè disponibile in lingua, ma ci sono ottime notizie: il gioco riceverà una prima traduzione in inglese. "Abbiamo ricevuto tantissimi feedback e suggerimenti fantastici da tutti voi, apprezziamo profondamente tutti i vostri pensieri e siamo felicissimi di vedere quanto sia coinvolta la nostra community durante lo sviluppo del gioco", ha detto GuiGu Studio ...

