Svizzera: il sì vince al referendum. Sarà vietato coprirsi il volto nei luoghi pubblici (Di domenica 7 marzo 2021) Al referendum pubblico promosso dalla destra conservatrice ha detto sì il 51,2% degli elettori elvetici. La norma approvata prevede eccezioni al divieto di coprire il volto solo per i luoghi di culto e per motivi inerenti a salute. In Svizzera non si potrà più indossare il burqa o il niqab. Con il 51,2% e 20 cantoni su 26, gli elettori elvetici hanno approvato il referendum sul testo di modifica costituzionale che vieta di celare il volto in tutti i luoghi pubblici, in particolare nelle strade, nei trasporti pubblici o negli stadi e riguarda anche tifosi e manifestanti. La percentuale dei voti favorevoli rispecchia l'esito incerto previsto dagli ultimi sondaggi, ma la proposta si è imposta senza difficoltà nella ...

