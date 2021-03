Stupro a Villa Gordiani, il violentatore forse ripreso dalle telecamere. Vittima seguita da giorni una delle ipotesi (Di domenica 7 marzo 2021) Una violenza che ha colpito, scosso e indignato tutto il quartiere di Villa Gordiani (ma non solo). Stava correndo proprio nel parco di Villa Gordiani la 22enne che venerdì mattina è stata avvicinata da uno sconosciuto – probabilmente aggredita alle spalle – e violentata. La giovane ha tentato con tutte le sue forze di scappare, di urlare, di chiedere aiuto, ma l’aggressore non le ha lasciato scampo, le ha messo una mano sulla bocca e l’ha stuprata. Lo Stupro a Villa Gordiani: al setaccio le telecamere Ma ora potrebbe esserci una svolta nelle indagini: lo stupratore potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dei negozi di zona, soprattutto quelle di un minimarket. Le immagini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021) Una violenza che ha colpito, scosso e indignato tutto il quartiere di(ma non solo). Stava correndo proprio nel parco dila 22enne che venerdì mattina è stata avvicinata da uno sconosciuto – probabilmente aggredita alle spalle – e violentata. La giovane ha tentato con tutte le sue forze di scappare, di urlare, di chiedere aiuto, ma l’aggressore non le ha lasciato scampo, le ha messo una mano sulla bocca e l’ha stuprata. Lo: al setaccio leMa ora potrebbe esserci una svolta nelle indagini: lo stupratore potrebbe essere statodi sorveglianza dei negozi di zona, soprattutto quelle di un minimarket. Le immagini ...

