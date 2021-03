Storia di Noshin | 14 anni | ' Così vivo in Afghanistan in un villaggio controllato dai talebani'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Storia Noshin

National Geographic Italia

Lo sappiamo, non è unanuova. Non puoi pagare? Bene, allora al posto dei soldi che mi devi mi prendo tua figlia. Quella lì. Io. Il corpo non riesco a muoverlo ma nella testa è come nei ...Lo sappiamo, non è unanuova. Non puoi pagare? Bene, allora al posto dei soldi che mi devi mi prendo tua figlia. Quella lì. Io. Il corpo non riesco a muoverlo ma nella testa è come nei ...Il racconto di Noshin (nome di fantasia per ragioni di sicurezza) che in maniera rocambolesca è riuscita a far avere la sua testimonianza dal Distretto di Dashti Qala, provincia di Takhar ...