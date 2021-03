Stasera in TV ritorna il glamour di “Sex and the City” (Di domenica 7 marzo 2021) Le ragazze sono tornate! E seppur il tempo abbia portato con se alcuni cambiamenti nelle vita di ciascuna di loro, c’è qualcosa che non passa mai di moda: l’amicizia. Dopo il successo della serie televisiva, “Sex and the City” si trasforma nell’happy ever after che i fan hanno aspettato dopo l’ultima puntata del 2004. Il film del 2008 con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattral e Cynthia Nixon ritorna in televisione in prima serata. E se al cuor non si comanda, meglio peccare con il giusto outfit, come sanno fare le iconiche protagoniste di Manhattan. Cosa succede alle quattro amiche newyorkesi dopo la fine della blasonata serie tv? A rispondere ci ha pensato il regista Michael Patrick King, che mette il punto laddove era rimasto qualcosa in sospeso. E quanti di voi non avessero dormito la notte, chiedendosi se Carrie Bradshaw sarebbe ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Le ragazze sono tornate! E seppur il tempo abbia portato con se alcuni cambiamenti nelle vita di ciascuna di loro, c’è qualcosa che non passa mai di moda: l’amicizia. Dopo il successo della serie televisiva, “Sex and the” si trasforma nell’happy ever after che i fan hanno aspettato dopo l’ultima puntata del 2004. Il film del 2008 con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattral e Cynthia Nixonin televisione in prima serata. E se al cuor non si comanda, meglio peccare con il giusto outfit, come sanno fare le iconiche protagoniste di Manhattan. Cosa succede alle quattro amiche newyorkesi dopo la fine della blasonata serie tv? A rispondere ci ha pensato il regista Michael Patrick King, che mette il punto laddove era rimasto qualcosa in sospeso. E quanti di voi non avessero dormito la notte, chiedendosi se Carrie Bradshaw sarebbe ma ...

