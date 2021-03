Sputnik | nuovo studio | ' Anticorpi nel 100% dei vaccinati' Lo fa sapere lo Spallanzani

(Di domenica 7 marzo 2021) Ottime notizie dai . Un recentesvolto in Argentina 'ha confermato la produzione di neutralizzanti nel sangue deldelle persone vaccinate con V'. Lo rende noto lo di Roma spiegando che i ...

Sono stati anche discussi aspetti relativi allo sviluppo ed alla implementazione clinica del vaccinoV e di nuovi anticorpi monoclonali - spiega lo Spallanzani - . Il gruppo russo ha ...Su un possibilelockdown nazionale, però, il ministro risponde: "Abbiamo confermato il modello per fasce perché ci sono situazioni geografiche molto diverse. È chiaro che monitoreremo giorno ...Ottime notizie dai vaccini. Un recente studio svolto in Argentina «ha confermato la produzione di anticorpi neutralizzanti nel sangue del 100% delle persone vaccinate con Sputnik V».PERUGIA Una lunga giornata di videoconferenze per riequilibrare il piano vaccini. Al mattino il primo incontro operativo con il nuovo capo del Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio e..