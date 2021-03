Sputnik | lo Spallanzani e gli Usa I dubbi di Cicchitto

Leggi su formiche

(Di domenica 7 marzo 2021) È evidente che sia la Cina sia Mosca giocano una partita geopolitica anche sulla fornitura dei vaccini. La cosa è particolarmente perversa da parte cinese se si pensa che essi sono i responsabili principali di questa pandemia. Sia perché essa è sorta sul territorio cinese, sia perché si sono guardati bene dal comunicarla tempestivamente. Per ciò che riguarda lo, in primo luogo, bisogna sapere se è vero che in Russia esso ha avuto una distribuzione molto limitata. Qualora ciò fosse vero, bisognerebbe saperne le ragioni. Forse le aziende specializzate non sono in grado di fare una produzione di massa, ma allora sarebbero in grado di rispondere a domande europee e italiane? Oppure c’è qualche altra ragione? Per quello che ci riguarda a mio avviso vanno fatte due cose. Siccome è in ballo la vita delle persone, allora l’Ema deve fare i suoi accertamenti. E se ...