Spostamenti zone rosse: ok per manifestazioni sindacali e politiche, polemiche sulla circolare del Viminale (Di domenica 7 marzo 2021) Una puntualizzazione è sembrata a molti una sorta di legittimazione ex post dell'invasione delle Sardine al Nazareno (Roma, Lazio, zona gialla), provenienti da zona rossa (Bologna) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 7 marzo 2021) Una puntualizzazione è sembrata a molti una sorta di legittimazione ex post dell'invasione delle Sardine al Nazareno (Roma, Lazio, zona gialla), provenienti da zona rossa (Bologna) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Spostamenti zone rosse: ok per manifestazioni sindacali e politiche, polemiche sulla circolare del Viminale - PaoloRonk : @MaleficoRojo Purtroppo il ministero dell'interno ha autorizzato gli spostamenti per manifestazioni anche tra zone… - Rocco_italiano2 : RT @AndFranchini: Coronavirus, il Viminale ai prefetti: 'Per le manifestazioni ok a spostamenti tra regioni. Più controlli su movida e zone… - Simo07827689 : RT @AndFranchini: Coronavirus, il Viminale ai prefetti: 'Per le manifestazioni ok a spostamenti tra regioni. Più controlli su movida e zone… - panibbi : RT @AndFranchini: Coronavirus, il Viminale ai prefetti: 'Per le manifestazioni ok a spostamenti tra regioni. Più controlli su movida e zone… -