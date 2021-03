Sport italiano sotto choc: è appena venuto a mancare (Di domenica 7 marzo 2021) Tanti i messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa. La Roma lo ha ricordato con un tweet che recita "Ciao Claudio!" scritto a corredo di una foto che lo ritrae in tuta giallorossa risalente al periodo in cui Rudi Garcia al suo primo anno nella Capitale. #FOTO A FINE ARTICOLO Anche l'emittente Sportitalia, dove più volte è stato ospite in veste di opinionista, ha voluto ricordare il compianto Claudio Segagni unendosi al dolore della famiglia: “Sportitalia si unisce al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa di Claudio Segagni. Vogliamo ricordarti così, con il tuo sorriso e la tua cordialità che portavi spesso nelle nostre trasmissioni” si legge infatti nel messaggio postato sui canali social ufficiali dell'emittente. Il calcio italiano ed internazionale (ultimamente era anche commentatore tv per alcune ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 marzo 2021) Tanti i messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa. La Roma lo ha ricordato con un tweet che recita "Ciao Claudio!" scritto a corredo di una foto che lo ritrae in tuta giallorossa risalente al periodo in cui Rudi Garcia al suo primo anno nella Capitale. #FOTO A FINE ARTICOLO Anche l'emittenteitalia, dove più volte è stato ospite in veste di opinionista, ha voluto ricordare il compianto Claudio Segagni unendosi al dolore della famiglia: “italia si unisce al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa di Claudio Segagni. Vogliamo ricordarti così, con il tuo sorriso e la tua cordialità che portavi spesso nelle nostre trasmissioni” si legge infatti nel messaggio postato sui canali social ufficiali dell'emittente. Il calcioed internazionale (ultimamente era anche commentatore tv per alcune ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lo sprinter azzurro Marcel Jacobs ha vinto, in 6'47, l'oro nella gara dei 60 metri piani degli Euroindoor a Torun.… - SkyTG24 : Atletica, Europei indoor: Jacobs oro nei 60 metri con record italiano - Coninews : ?? Portiere della nazionale azzurra ? Leggenda del calcio e dello sport italiano ?? Campione del Mondo in Spagna ne… - fabioferrero71 : RT @Agenzia_Ansa: Lo sprinter azzurro Marcel Jacobs ha vinto, in 6'47, l'oro nella gara dei 60 metri piani degli Euroindoor a Torun. L'unic… - Ettore572 : RT @ilgiornale: Uno sprinter azzurro non vinceva dal 1983. Record italiano e miglior crono mondiale 2021 -