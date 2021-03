Sport: Gibelli a Fipav, essenziali per benessere ragazzi e famiglie (Di domenica 7 marzo 2021) L’assessore ribadisce impegno Fvg contro smantellamento Coni territoriali Cervignano, 7 mar – “Partecipo all’assemblea elettiva della Federvolley Fvg per testimoniare innanzitutto la mia gratitudine, sia come cittadina che come rappresentante del governo regionale, all’associazionismo Sportivo senza il quale nell’estate 2020 i ragazzi non avrebbero potuto fruire dei centri estivi, concreto momento di ricreazione per i giovani limitati da mesi nelle loro attività ma anche sollievo per le famiglie; il secondo grazie va al Coni Fvg e alle federazioni di calcio-basket-pallavolo per il coraggio dei presidenti di interrompere le attività a supporto del contenimento della pandemia”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, intervenendo in presenza all’assemblea delle 115 ... Leggi su udine20 (Di domenica 7 marzo 2021) L’assessore ribadisce impegno Fvg contro smantellamento Coni territoriali Cervignano, 7 mar – “Partecipo all’assemblea elettiva della Federvolley Fvg per testimoniare innanzitutto la mia gratitudine, sia come cittadina che come rappresentante del governo regionale, all’associazionismoivo senza il quale nell’estate 2020 inon avrebbero potuto fruire dei centri estivi, concreto momento di ricreazione per i giovani limitati da mesi nelle loro attività ma anche sollievo per le; il secondo grazie va al Coni Fvg e alle federazioni di calcio-basket-pallavolo per il coraggio dei presidenti di interrompere le attività a supporto del contenimento della pandemia”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale allo, Tiziana, intervenendo in presenza all’assemblea delle 115 ...

