Spezia, il club sospende le attività delle selezioni giovanili causa Covid (Di domenica 7 marzo 2021) Lo Spezia ha deciso di sospendere momentaneamente le attività delle selezioni giovanili, più precisamente di Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15: questo a seguito di diversi casi di Covid-19 riscontrati tra i ragazzi. Una misura presa “al fine di rafforzare le misure di prevenzione e le restrizioni anti diffusione del virus e volta a preservare e a tutelare la salute dei propri tesserati, che verranno comunque monitorati, con la speranza di riprendere quanto prima le attivita’ in totale sicurezza”, si legge in una nota del club. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Loha deciso dire momentaneamente le, più precisamente di Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15: questo a seguito di diversi casi di-19 riscontrati tra i ragazzi. Una misura presa “al fine di rafforzare le misure di prevenzione e le restrizioni anti diffusione del virus e volta a preservare e a tutelare la salute dei propri tesserati, che verranno comunque monitorati, con la speranza di riprendere quanto prima le attivita’ in totale sicurezza”, si legge in una nota del. SportFace.

