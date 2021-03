Speranza: obiettivo è vaccinare entro l'estate tutti gli italiani che lo vorranno (Di domenica 7 marzo 2021) Il ministro della Salute: entro il secondo trimestre attese 50 milioni di dosi, contiamo di vaccinare la metà degli italiani. Poi: "Pronti a collaborare con la Russia se per Sputnik c'è ok Ema ed Aifa" Leggi su rainews (Di domenica 7 marzo 2021) Il ministro della Salute:il secondo trimestre attese 50 milioni di dosi, contiamo dila metà degli. Poi: "Pronti a collaborare con la Russia se per Sputnik c'è ok Ema ed Aifa"

Advertising

stormi1904 : RT @ardigiorgio: Speranza “il mio obiettivo è che entro l’estate tutti gli italiani che vogliano vaccinarsi debbano poter avuto la vaccinaz… - stefanodirusso1 : Vaccino, Speranza: «A breve circolare ok ad Astrazeneca per over 65. Il prossimo trimestre sarà decisivo: obiettivo… - IzzoEdo : RT @ardigiorgio: Speranza “il mio obiettivo è che entro l’estate tutti gli italiani che vogliano vaccinarsi debbano poter avuto la vaccinaz… - 57Davide : RT @ardigiorgio: Speranza “il mio obiettivo è che entro l’estate tutti gli italiani che vogliano vaccinarsi debbano poter avuto la vaccinaz… - defra_andrea : RT @ardigiorgio: Speranza “il mio obiettivo è che entro l’estate tutti gli italiani che vogliano vaccinarsi debbano poter avuto la vaccinaz… -