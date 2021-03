Speranza: «Lunedì arriverà la circolare per somministrare il vaccino AstraZeneca anche agli over 65» (Di domenica 7 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mezz’ora in più, su Rai Tre. Ha annunciato l’arrivo, per domani, di una circolare che autorizza la somministrazione del vaccino AstraZeneca anche agli over 65 anni. «Ci sono nuove evidenze che dimostrano che anche il nuovo vaccino AstraZeneca può essere utilizzato su tutte le fasce generazionali. Abbiamo ricevuto in queste ore un parere del Consiglio Superiore della Sanità e da domani al massimo dopodomani ci sarà una circolare del Ministero che va in questa direzione. Questo ci aiuta, perché avere un pieno utilizzo di tre vaccini ci permette di procedere in maniera più spedita e prenderci cura delle persone più ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mezz’ora in più, su Rai Tre. Ha annunciato l’arrivo, per domani, di unache autorizza la somministrazione del65 anni. «Ci sono nuove evidenze che dimostrano cheil nuovopuò essere utilizzato su tutte le fasce generazionali. Abbiamo ricevuto in queste ore un parere del Consiglio Superiore della Sanità e da domani al massimo dopodomani ci sarà unadel Ministero che va in questa direzione. Questo ci aiuta, perché avere un pieno utilizzo di tre vaccini ci permette di procedere in maniera più spedita e prenderci cura delle persone più ...

La ho da detto il ministro della Salute Roberto Speranza. 'Abbiamo ricevuto un parere che va in questa direzione dal Cts e già da lunedì o martedì ci sarà una circolare del ministero della Salute'

